Оформить гараж и землю под ним в упрощённом порядке можно будет до сентября 2031 года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает «гаражную амнистию» на пять лет. Теперь граждане смогут в упрощённом порядке оформить в собственность капитальный гараж и участок под ним до сентября 2031 года.

Во многих случаях земля достаётся бесплатно. Сама амнистия действует с 1 сентября 2021 года.

Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с января по апрель в рамках «гаражной амнистии» было зарегистрировано около двух тысяч объектов, из них 773 гаража и 1171 земельный участок. Всего с начала реализации проекта в республике зарегистрировано 24 884 объекта.

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