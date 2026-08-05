Президент России продлил «гаражную амнистию» ещё на пять лет до 2031 года
Оформить гараж и землю под ним в упрощённом порядке можно будет до сентября 2031 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает «гаражную амнистию» на пять лет. Теперь граждане смогут в упрощённом порядке оформить в собственность капитальный гараж и участок под ним до сентября 2031 года.
Во многих случаях земля достаётся бесплатно. Сама амнистия действует с 1 сентября 2021 года.
Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Ранее сообщалось, что в Татарстане с января по апрель в рамках «гаражной амнистии» было зарегистрировано около двух тысяч объектов, из них 773 гаража и 1171 земельный участок. Всего с начала реализации проекта в республике зарегистрировано 24 884 объекта.
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