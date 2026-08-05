Теперь депортировать могут за мелкое хулиганство и дискредитацию армии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который заметно расширяет перечень административных правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение из страны. Количество статей КоАП, подпадающих под эту меру, увеличилось с 22 до 45.

В список добавили дискриминацию по полу, расе, национальности и языку, неповиновение полиции, мелкое хулиганство, разжигание ненависти или вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, дискредитацию Вооружённых сил и другие правонарушения.

Ранее Путин уже подписал законы, которые серьёзно ужесточают правила пребывания мигрантов в России. Теперь каждый иностранец обязан содержать себя и всех членов семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом. Если работает в нескольких регионах, расчёт пойдёт по самому высокому показателю.

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