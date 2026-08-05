Общество
5 августа 09:22
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«Вечерняя Казань»

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В «Максе» запустили цифровые удостоверения для студентов и людей с инвалидностью

Электронный документ действует наравне с бумажным и доступен с 14 лет.

В «Максе» запустили цифровые удостоверения для студентов и людей с инвалидностью

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В мессенджере «Макс» появилась возможность подтверждать статус студента или наличие инвалидности с помощью цифрового ID. Как сообщили в Минцифры, электронный документ имеет ту же силу, что и бумажный, и доступен пользователям старше 14 лет. Для получения нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах», а сам ID формируется и показывается прямо в «Максе».

Такой документ можно предъявлять при входе в некоторые университеты, для получения скидок в музеях и кинотеатрах, а также при оформлении льготных проездных.

Ранее мы писали, что заселение через мессенджер «Макс» внедрили в 35 отелях Татарстана. Такая форма экономит время и путешественников, и сотрудников гостиниц.

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