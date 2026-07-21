Награды за заслуги в воспитании детей также получили две семьи из республики.

Автор фото: mincult.tatarstan.ru

Президент России Владимир Путин присудил несколько наград представителям Татарстана, в частности медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получила глава Минкультуры Ирада Аюпова. Соответствующих указ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Награда присуждена «за заслуги в области искусства и культуры, многолетнюю плодотворную деятельность». За достижения в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетное звание присвоили Фариду Шайхиеву, электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования акционерного общества «ТАНЕКО».

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» медалью ордена «Родительская слава» также награждены две семьи из Татарстана — Айнур и Марзия Сагитовы, Евгений и Любовь Шпякины.

Ранее Путин присвоил награды еще 13 татарстанцам. Жители получили медали ордена. В частности, сотрудники Татнефти и «Транснефти – Прикамья» стали заслуженными работниками.

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