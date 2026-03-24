Общество
24 марта 11:17
Автор материала:Павел Наумов

Главный кардиолог Татарстана назвала причины сердечно-сосудистых заболеваний

Высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение увеличивают риск смерти от ССЗ на 75 процентов.

Главный кардиолог Татарстана назвала причины сердечно-сосудистых заболеваний

Автор фото: Максим Блинов / РИА Новости

Главные причины, повышающие риск смерти от ишемической болезни, включают высокое давление, повышенный уровень холестерина и курение. Эти факторы увеличивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 75 процентов. Об этом на профильной пресс-конференции рассказала главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Татарстана Зульфия Ким.

- Все наши рекомендации направлены на раннее выявление факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это особенно важно на доклинической стадии, когда пациент ещё не знает о проблеме и не ощущает симптомов. Наша цель — остановить развитие заболевания, которое может привести к серьёзным поражениям сердца и даже к гибели, - отметила Ким.

В Татарстане, по общим правилам, врачи приглашают на диспансеризацию и профилактические осмотры людей с 18 лет. Подход и перечень обследований различаются в зависимости от возраста.

- Для людей от 18 до 40 лет мы оцениваем общий холестерин, антропометрические данные, уровень артериального давления и наличие повышенного сахара в крови. Кардиограмму мы записываем при первой встрече с пациентом в возрасте 35 лет и старше, а затем ежегодно оцениваем относительный или абсолютный сердечно-сосудистый риск. При выявлении каких-либо проблем пациент переходит на второй этап диспансеризации для более глубокого обследования, - уточнила Ким.

При этом главный внештатный кардиолог объяснила, что диспансеризация — это скрининговое мероприятие, когда все здоровые люди, даже без симптомов заболевания, проходят обследование для выявления факторов риска.

- Если посмотреть на временную шкалу развития атеросклероза, можно увидеть, что у людей младше 40 лет уже могут быть ранние признаки заболевания. Эти признаки могут привести к инфаркту или инсульту. Напомню, что каждые 8 секунд в мире умирает один человек от атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний, - сказала Ким.

По ее словам, главная задача сегодня состоит в том, чтобы обнаружить факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и приостановить их развитие.

Ранее также стало известно, что в 2025 году более 1,4 миллиона жителей Татарстана прошли диспансеризацию. В ходе профилактических осмотров медицинские специалисты обнаружили 126 тысяч новых случаев заболеваний. Из них 45 тысяч случаев касались сердечно-сосудистой системы.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.