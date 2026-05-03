Автор фото: ТНТ

Иеромонах Макарий (Маркиш), клирик Иваново‑Вознесенской епархии Русской православной церкви, призвал не смотреть телепередачу «Битва экстрасенсов». По его мнению, шоу несет угрозу духовному здоровью человека, сообщает «Абзац».

Священнослужитель предупредил, что просмотр программы может открыть доступ негативным силам в душу зрителя — особенно уязвимы в этом отношении подростки. «Те люди, которые смотрят эту дрянь, тем самым открывают дверь в свою душу этим губительным, вредоносным, негативным силам невидимого мира. Вот так зараза проникает в душу», — отметил отец Макарий.

Иеромонах подчеркнул, что даже имитация оккультных практик в шоу опасна: она создает ложное впечатление о допустимости общения с потусторонними силами и размывает моральные ориентиры.

