Кто «режиссирует» наши сны: ученые нашли закономерность
причина рваных «ночных сюжетов» — не в фазах Луны или ретроградном Меркурии, а в особенностях дневного внимания.
Качество сновидений напрямую связано с тем, насколько мы умеем концентрировать внимание в течение дня, выяснили ученые. Результаты масштабного исследования опубликованы в апреле в журнале Nature. Специалисты из IMT в течение двух лет собирали дневники сновидений: в проекте участвовали 287 человек разного возраста, которые предоставили более 3 700 отчетов. Данные проанализировали с помощью NLP‑алгоритмов.
Оказалось, что мозг «инвестирует» ресурсы в те сны, которые человек подсознательно считает значимыми. Участники, наделявшие сновидения смыслом, видели эмоционально насыщенные и образные сценарии. Те, кто относился к снам как к «шуму», чаще сталкивались с бессвязными и хаотичными образами.
Исследователи поясняют: дневная привычка концентрироваться или, наоборот, «витать в облаках» задает «настройки» для работы мозга ночью — он продолжает оперировать теми же паттернами, просто без участия осознанного контроля.
