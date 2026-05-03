Общество
3 мая 19:17
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Кто «режиссирует» наши сны: ученые нашли закономерность

причина рваных «ночных сюжетов» — не в фазах Луны или ретроградном Меркурии, а в особенностях дневного внимания.

Кто «режиссирует» наши сны: ученые нашли закономерность

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Качество сновидений напрямую связано с тем, насколько мы умеем концентрировать внимание в течение дня, выяснили ученые. Результаты масштабного исследования опубликованы в апреле в журнале Nature. Специалисты из IMT в течение двух лет собирали дневники сновидений: в проекте участвовали 287 человек разного возраста, которые предоставили более 3 700 отчетов. Данные проанализировали с помощью NLP‑алгоритмов.

Оказалось, что мозг «инвестирует» ресурсы в те сны, которые человек подсознательно считает значимыми. Участники, наделявшие сновидения смыслом, видели эмоционально насыщенные и образные сценарии. Те, кто относился к снам как к «шуму», чаще сталкивались с бессвязными и хаотичными образами.

Исследователи поясняют: дневная привычка концентрироваться или, наоборот, «витать в облаках» задает «настройки» для работы мозга ночью — он продолжает оперировать теми же паттернами, просто без участия осознанного контроля.

Ранее психолог объяснила рост числа жизнерадостных россиян снижением ожиданий.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Из-за концерта в казанский аэропорт на два дня назначат дополнительные поезда

Поезда будут следовать без промежуточных остановок.

соцсети
Скандальная блогерша из Челнов Агина Алтынбаева попала в ДТП

Авария произошла по пути в Казань.

скриншот видео
Пьяный казанец залез на фасад здания «КАИ ОЛИМП» и повис на вывеске

Мужчина словно Человек-паук залез на стену в одном нижнем белье, но в итоге упал с высоты третьего этажа.

РИА Новости
Казанцы массово избавляются от золота

За 2025 год по trade-in жители сдали более 11 килограмм драгоценного металла.

соцсети
Москву и область засыпает снегом — сугробы, гололёд, падают деревья

Из-за мокрого снега обрываются провода.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность

Власти требуют от сельхозпроизводителей увеличения объемов, одновременно урезая льготы и ужесточая нормы контроля. Крестьянские хозяйства закрываются или переходят в статус личных подсобных, и все это на фоне сильнейшей нехватки кадров.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.