Общество
8 апреля 17:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Импортные строительные леса хотят запретить в России

Также власти выступили против конструкций из металла и их элементов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Доля строительных лесов российского производства должна составлять не менее 90 процентов от общего числа закупок согласно проекту изменений в соответствующее постановление, который подготовило правительство России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по закупкам.

Под ограничение или регулирование попадает целый ряд строительных лесов: конструкции из металлов, в том числе черных, опалубки, подпорные конструкции, шахтные крепи, каркасы и надземные конструкции, телескопические стойки, трубчатые строительные леса и аналогичные приспособления. Запреты вступят в силу через 30 дней после официального опубликования изменений в постановление.

Ранее сообщалось, что к зарубежным маркетплейсам хотят ввести новые требования. Предлагается обязать иностранные площадки создавать в России юридические лица с ограничением по доле иностранного участия, помимо этого, будут введены требования по минимальному уставному капиталу для таких компаний.

