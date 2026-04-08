Импортные строительные леса хотят запретить в России
Также власти выступили против конструкций из металла и их элементов.
Доля строительных лесов российского производства должна составлять не менее 90 процентов от общего числа закупок согласно проекту изменений в соответствующее постановление, который подготовило правительство России. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по закупкам.
Под ограничение или регулирование попадает целый ряд строительных лесов: конструкции из металлов, в том числе черных, опалубки, подпорные конструкции, шахтные крепи, каркасы и надземные конструкции, телескопические стойки, трубчатые строительные леса и аналогичные приспособления. Запреты вступят в силу через 30 дней после официального опубликования изменений в постановление.
Ранее сообщалось, что к зарубежным маркетплейсам хотят ввести новые требования. Предлагается обязать иностранные площадки создавать в России юридические лица с ограничением по доле иностранного участия, помимо этого, будут введены требования по минимальному уставному капиталу для таких компаний.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
