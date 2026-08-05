Общество
5 августа 18:20
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«Вечерняя Казань»

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Имя Лев стало одним из лидеров по популярности среди новорожденных

На первых местах остаются имена Михаил и Александр.

Имя Лев стало одним из лидеров по популярности среди новорожденных

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Родители все чаще начали называть новорожденных мальчиков именем Лев, оно выбилось в тройку лидеров. Помимо этого, родители начали использовать имя Лёв, сообщает Shot со ссылкой на данные ЗАГС Москвы.

На первых местах самых популярных имен у мальчиков остаются Михаил и Александр. Третью строчку раньше делили имена Иван и Артем, но их место заняло имя Лев.

Популярность теряют Кирилл (имя опустилось на 17-е место), Сергей (31-е место) и Денис (45-е место).

Ранее был составлен список самых популярных имен детей, рожденных в 2025 году. На первом месте среди имен девочек — София.

В пятерку вошли также Ева, Анна, Мария и Варвара. Что касается имен мальчиков, четверка самых популярных в 2025 году осталась прежней. Это Михаил, Александр, Артем и Матвей. Вместо Максима пятое место занял Тимофей.

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