Общество
5 августа 16:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Сбербанк построит город для работников своего курорта на Алтае

Численность населения составит 16 тысяч человек.

Сбербанк построит город для работников своего курорта на Алтае

Автор фото: манжерок.рф

Напротив нового аэропорта Горно-Алтайска появится город-спутник принадлежащего Сбербанку всесезонного курорта «Манжерок». Проект строительства глава банка Герман Греф представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости».

Работы на курорте еще продолжаются — там возводятся отели и апартаменты, планируется создать искусственное озеро, торговый и конгресс-центр. После завершения строительства «Манжерок» создаст огромное количество рабочих мест. Например, сейчас там трудятся четыре тысячи сотрудников, а в будущем число может вырасти до 15 тысяч. В связи с этим и появилась необходимость построить город-спутник, объяснил Греф.

Мишустин назвал строящийся курорт «особой экономической зоной без всяких преференций». По его словам, местные жители с огромной любовью относятся к этому проекту.

По мнению экспертов, Сбербанк планирует занять нишу Алтая и внутреннего туризма, однако Грефу следует задуматься о решении социальных вопросов — обеспечение больницами, детсадами, школами, спортивными объектами и другим.

Ранее в Татарстане обсудили реализацию инвестиционного проекта — строительство курорта «Казань марина». В правительстве республики считают, что его появление позволит не только значительно укрепить туристический потенциал региона, но и обеспечить рост занятости и развитие смежных сфер экономики.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
У школьников поменялись даты зимних каникул

Отдыхать ученики будут меньше на один день.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Удар беспилотников по автомобилю унес жизни трех жителей Удмуртии

Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Для пожилых в августе произведут перерасчет пенсии

Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.

Аналитика

Алексей Таскин / ИД «Вечерняя Казань»
Дефицит топлива запустил цепную реакцию дорожающих товаров и услуг

Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.