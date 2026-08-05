Сбербанк построит город для работников своего курорта на Алтае
Численность населения составит 16 тысяч человек.
Напротив нового аэропорта Горно-Алтайска появится город-спутник принадлежащего Сбербанку всесезонного курорта «Манжерок». Проект строительства глава банка Герман Греф представил премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «Ведомости».
Работы на курорте еще продолжаются — там возводятся отели и апартаменты, планируется создать искусственное озеро, торговый и конгресс-центр. После завершения строительства «Манжерок» создаст огромное количество рабочих мест. Например, сейчас там трудятся четыре тысячи сотрудников, а в будущем число может вырасти до 15 тысяч. В связи с этим и появилась необходимость построить город-спутник, объяснил Греф.
Мишустин назвал строящийся курорт «особой экономической зоной без всяких преференций». По его словам, местные жители с огромной любовью относятся к этому проекту.
По мнению экспертов, Сбербанк планирует занять нишу Алтая и внутреннего туризма, однако Грефу следует задуматься о решении социальных вопросов — обеспечение больницами, детсадами, школами, спортивными объектами и другим.
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