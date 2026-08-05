Общество
5 августа 16:30
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«Вечерняя Казань»

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Возбуждение дела против Apple не помешает работе iPhone в России

ФАС и другие ведомства имеют другую цель — зафиксировать нарушение закона и взыскать с компании штрафы.

Возбуждение дела против Apple не помешает работе iPhone в России

Автор фото: Павел Наумов / ИД «Вечерняя Казань»

Меры в отношении Apple, предпринятые Федеральной антимонопольной службой, Роскомнадзором и другими ведомствами, никак не отразятся на работе устройств с iOS в России. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

Он объяснил, что ФАС возбудила дело против Apple с целью зафиксировать нарушение закона и взыскать с компании штрафы. Меры будут действовать до момента, пока организация не захочет вновь начать законную работу в России.

«Когда компания решит вернуться, она сначала должна будет компенсировать все эти штрафы и только после этого сможет легально работать на территории Российской Федерации», — приводит слова Свинцова ТАСС.

Напомним, что дело было заведено из-за отказа компании в предустановке «национального мессенджера и отечественного магазина приложений» — «Макс» и RuStore. До этого ФАС уже выдавала Apple предупреждение, причиной чему стала иностранная поисковая система, которая по умолчанию стоит в iPhone и iPad.

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