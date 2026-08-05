Семь сотрудников МВД сдали кровь в Татарстане в рамках акции
Перед этим работники успешно прошли медицинский осмотр.
В Татарстане в рамках акции «Донор в погонах» по сбору крови донорами стали семь сотрудников регионального МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Акция состоялась при поддержке Общественного совета при региональном МВД. Сотрудники ОВД успешно прошли медосмотр, получили консультации врачей и сдали кровь. В акции участвовали как новички, так и обладатели звания «Почётный донор России».
Медики поблагодарили полицейских за активное участие в акции и регулярное донорство.
Ранее сообщалось, что новые правила для доноров с 1 января 2027 года введет министерство здравоохранения РФ. Со следующего года перед первой донацией можно будет проводить экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающихся при переливании крови) биоматериалов. Также разрешат сдавать в электронном формате и подписывать электронной подписью анкету донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Максимальная прибавка составит 470,28 рубля.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.