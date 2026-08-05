Перед этим работники успешно прошли медицинский осмотр.

Автор фото: пресс-служба МВД по РТ

В Татарстане в рамках акции «Донор в погонах» по сбору крови донорами стали семь сотрудников регионального МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Акция состоялась при поддержке Общественного совета при региональном МВД. Сотрудники ОВД успешно прошли медосмотр, получили консультации врачей и сдали кровь. В акции участвовали как новички, так и обладатели звания «Почётный донор России».

Медики поблагодарили полицейских за активное участие в акции и регулярное донорство.

Ранее сообщалось, что новые правила для доноров с 1 января 2027 года введет министерство здравоохранения РФ. Со следующего года перед первой донацией можно будет проводить экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающихся при переливании крови) биоматериалов. Также разрешат сдавать в электронном формате и подписывать электронной подписью анкету донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.