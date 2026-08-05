Около пяти тысяч предприятий республики выделили 15 тысяч самых лучших работников для чествования.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике создали сайт гордости сотрудниками местных фирм — цифровую доску почета. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Там будут публиковать тружеников нашей республики! Тысячи людей работают на заводах, создавая нам стабильную экономику, сотни тысяч сельчан трудятся каждый день, чтобы на столе был хлеб!» — написал глава республики.

Он добавил, что над созданием татарстанской доски почета работали около пяти тысяч крупных и малых предприятий республики, которые выделили 15 тысяч самых лучших работников для похвалы. В список также вошли ветераны, опытные мастера и Герои СВО.

Список лауреатов доски почета представлен на сайте https://gordost.tatar.ru.

Ранее президент России Владимир Путин присудил четырем представителям промышленности Татарстана медали и ордена. Награды получили сотрудники Татнефти и ТАИФа.

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