Общество
5 августа 18:39
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«Вечерняя Казань»

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Обновление 12 светофоров идет в Казани

В челнах работы завершились.

Обновление 12 светофоров идет в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Модернизация 12 светофорных объектов продолжается в Казани, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

В Набережных Челнах завершена установка оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на шести светофорных объектах: трех перекрестках на Трубном проезде и трех - на улице Машиностроительной.

Помимо этого на региональных дорогах готовится обустройство 12 новых светофорных объектов. Светофоры уже установлены на пересечении дорог Русский Акташ – Азнакаево и «Заинск – Бухарай» - Урсаево – Альметьевск, на автодороге «Казань – Йошкар-Ола» - Волжск», на автодороге Чистополь – Аксубаево – Нурлат, а также на пересечении дорог Азнакаево – Дусюмово и Салкын Чишма – Александровка.

Установка остальных восьми объектов ведется в Высокогорском (автодорога «Казань – Малмыж» - Пермяки), Лениногорском (автодороги Лениногорск – Азнакаево и Лениногорск – Карабаш), Пестречинском (автодорога Казань, Салмачи – Куюки), Сабинском (автодорога Казань – Шемордан и объезд с. Шемордан), Сармановском (автодорога Русский Акташ – Азнакаево и пересечение автодорог Альметьевск – Муслюмово и Джалиль – Сарманово) и Тюлячинском (пересечение автодорог Казань – Шемордан и подъезд к Тюлячам) районах республики.

Ранее сообщалось, что улицы Татарстана получили «умные» светофоры за 122 миллиона рублей. Оборудование установили в Казани и Набережных Челнах.

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