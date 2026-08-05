Общество
5 августа 19:23
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«Вечерняя Казань»

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Сильный туман ожидается в Татарстане

Синоптики выступили с предупреждением.

Сильный туман ожидается в Татарстане

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане ночью и утром 6 августа ожидается туман, об этом говорится в предупреждении Гидрометцентра республики.

В МЧС республики призвали к осторожности при передвижении по улицам и дорогам. При переходе дороги рекомендуется пользоваться только надземными или подземными пешеходными переходами.

Ранее сообщалось, что в среду и в четверг республика находится в поле повышенного атмосферного давления. Дождей не ожидается, в четверг ночью на западе будет до 18 градусов, днем ожидается от +23 до 29 градусов. 7 и 8 августа из-за близости атмосферного фронта ожидается неустойчивая погода местами с кратковременными дождями и грозами, воздух прогреется до +27…32 градусов.

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