Общество
5 августа 20:13
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«Вечерняя Казань»

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Новую фабрику по производству туалетной бумаги построят в Татарстане

Работы начнут в 2027 году.

Новую фабрику по производству туалетной бумаги построят в Татарстане

Автор фото: Минпромторг РТ

Осенью 2027 года начнется строительство новой бумажной фабрики Набережночелнинского КБК по производству бумаги-основы для рулончиков трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Об этом сообщили в Минпромторге республики.

Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей. Сначала в первом квартале 2027 года начнется демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на территории которого будет строиться новая фабрика.

Запуск первой очереди мощностью 35 тысяч тонн запланирован на 2029 год. Общий объем выпуска бумаги-основы из целлюлозы на новой фабрике составит после ввода второй очереди 70 тысяч тонн.

После запуска нового производства в республике будет создан кластер по производству туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.

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