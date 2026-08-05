Новую фабрику по производству туалетной бумаги построят в Татарстане
Работы начнут в 2027 году.
Осенью 2027 года начнется строительство новой бумажной фабрики Набережночелнинского КБК по производству бумаги-основы для рулончиков трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Об этом сообщили в Минпромторге республики.
Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей. Сначала в первом квартале 2027 года начнется демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на территории которого будет строиться новая фабрика.
Запуск первой очереди мощностью 35 тысяч тонн запланирован на 2029 год. Общий объем выпуска бумаги-основы из целлюлозы на новой фабрике составит после ввода второй очереди 70 тысяч тонн.
После запуска нового производства в республике будет создан кластер по производству туалетной бумаги.
Ранее сообщалось, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.
Исследователи считают, что нужно уменьшить численность людей до четырех миллиардов.
Двое мирных жителей получили ранения, включая несовершеннолетнюю девочку.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.