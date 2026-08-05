Работы начнут в 2027 году.

Автор фото: Минпромторг РТ

Осенью 2027 года начнется строительство новой бумажной фабрики Набережночелнинского КБК по производству бумаги-основы для рулончиков трех- и четырехслойной туалетной бумаги из целлюлозы. Об этом сообщили в Минпромторге республики.

Стоимость проекта превышает 3 миллиарда рублей. Сначала в первом квартале 2027 года начнется демонтаж здания ремонтно-строительного цеха, на территории которого будет строиться новая фабрика.

Запуск первой очереди мощностью 35 тысяч тонн запланирован на 2029 год. Общий объем выпуска бумаги-основы из целлюлозы на новой фабрике составит после ввода второй очереди 70 тысяч тонн.

После запуска нового производства в республике будет создан кластер по производству туалетной бумаги.

Ранее сообщалось, что одобрены проекты новых помещений для выпуска Ту-214 в Казани. Строительство дополнительных корпусов поможет увеличить объемы производства.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.