Общество
5 августа 20:38
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«Вечерняя Казань»

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Новак заявил о снятии ограничений на отпуск топлива на российских АЗС

Вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальное производство, считает вице-премьер.

Новак заявил о снятии ограничений на отпуск топлива на российских АЗС

Автор фото: government.ru

Руководители предприятий на оперативном штабе отчитались о снятии лимитов на продажу топлива на российских АЗС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей».

«Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ», — рассказал он, добавив, что эти объемы присутствуют на заправках.

Напомним, что в Татарстане на АЗС Газпромнефти отменили ограничения на продажу топлива. Лимиты также сняли еще в 12 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Также меры ослабили на трассе М-4 «Дон». Ранее в республике бензин отпускали по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.

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