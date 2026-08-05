Новак заявил о снятии ограничений на отпуск топлива на российских АЗС
Вертикально интегрированные нефтяные компании обеспечивают максимальное производство, считает вице-премьер.
Руководители предприятий на оперативном штабе отчитались о снятии лимитов на продажу топлива на российских АЗС. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в эфире «Вестей».
«Что касается вертикально интегрированных компаний, то компании обеспечивают максимальные объемы производства, перенос сроков ремонтных работ», — рассказал он, добавив, что эти объемы присутствуют на заправках.
Напомним, что в Татарстане на АЗС Газпромнефти отменили ограничения на продажу топлива. Лимиты также сняли еще в 12 регионах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Также меры ослабили на трассе М-4 «Дон». Ранее в республике бензин отпускали по 30 литров на одно авто, а дизель — по 50 литров.
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