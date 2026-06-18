Полеты своих SSJ-100 обходятся слишком дорого, компания просит азиатских перевозчиков сдать лайнеры в лизинг.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российская «Ираэро» хочет сделать авиабилеты в Таиланд и Вьетнам доступнее и для этого обратилась к авиакомпаниям стран АСЕАН. Идея простая: получить у них в «мокрый» лизинг — то есть вместе с экипажами — средние и дальнемагистральные самолёты. Минтранс уже разослал запросы в управления гражданской авиации региона.

Проблема в том, что сейчас «Ираэро» возит туристов на Sukhoi Superjet 100, а он не предназначен для семичасовых рейсов. До 40 процентов цены билета уходит на керосин, самолёту нужны дозаправки в Китае, а топливо в Азии местами стоило по 3500 долларов за тонну вместо плановой тысячи. Билет подорожал на 300 долларов, и турист «голосует ногами» — выбирает Турцию или Китай.

При этом направление АСЕАН уже третье по популярности после Турции и СНГ, а каждый путешественник оставляет в этих странах около 1800 долларов. В «Ираэро» говорят прямо о необходимости вместительных лайнеров, и это будет «тихая гавань» для азиатских перевозчиков, которые из-за кризиса поставили часть флота на стоп. Самолёты будут базироваться в Москве, Сибири и на Дальнем Востоке, работать и на зарубежных, и на внутренних линиях. Обращения ушли к более чем 20 авиакомпаниям. А пока ждут и свои Ту-214.

Ранее мы писали, что вице-премьер России Денис Мантуров заявил об ускорении сборки Ту-214 на Казанском авиазаводе. Процесс стыковки крыла самолета с фюзеляжем теперь занимает чуть более двух недель.

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