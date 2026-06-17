Каждого четвёртого жителя Казани раздражает резкая смена режима сна.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Девелопер Level Group провёл опрос и выяснил, что жители Казани гостей любят, но с оговорками. Почти каждый второй — 48 процентов — признался, что испытывает стресс, когда гости остаются ночевать. Треть опрошенных вообще предпочитают ходить в гости сами, а каждый пятый старается избегать приёма гостей дома.

Основные причины нежелания принимать гостей с ночёвкой — отсутствие отдельной спальни для них, из-за чего люди вынуждены размещать гостей в гостиной или даже в собственной спальне. Каждого четвёртого раздражает резкая смена режима сна, почти столько же жалуются на занятую по утрам ванную. Кому-то не хватает личного пространства для работы, а у кого-то сдвигаются планы.

При этом почти все — 96 процентов — считают, что их квартире не хватает свежего ремонта для приёма гостей. Каждый второй уже запланировал обновление жилья на этот год.

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