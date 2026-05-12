12 мая 11:24
Дилия Мингазова

Журналист

Как «нехаляльный» агропромпарк в Казани готовят к Kazan Halal Market

Ярмарка стартует 14 мая.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Агропромышленный парк в Казани не «халяль» - там продаются разные виды мяса и продукты. Однако в ближайшие дни на месте будет проходить международная халяль-ярмарка Kazan Halal Market. Как место готовят к мероприятию, рассказала руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина.

Официальное открытие ярмарки пройдет 13 мая в 10 утра. Открывать мероприятие будет раис Татарстана Рустам Минниханов. Запланирована и молитва, которую начнет председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

- Поскольку это халяльная ярмарка, а сам агропромпарк не является халяльным, мы его закрываем и полностью вымываем отдельно по стандартам халяль. Каждый год мы эту работу проводим, - отметила Минуллина.

Принимать участие в Kazan Halal Market будет 100 компаний из 9 стран: России, Саудовской Аравии, Туркменистана, Кыргызстана и других. Россию представят 11 регионов. Вход свободный, напомнила Минуллина.

Ранее Минуллина также рассказала, что в международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будут участвовать 103 страны. Это рекорд, отметила глава АИР, но эти цифры не итоговые – форум только начинается.

