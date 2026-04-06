Как получать две пенсии, объяснил депутат Говырин
Соответствующее право имеют ряд категорий.
Ряд россиян имеют право на получение двух пенсий, их можно поделить на несколько категорий. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин, передает «Лента.ру».
Инвалиды из-за военной травмы при наличии минимального страхового стажа могут получать страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности. Также военнослужащие-контрактники, отработавшие на гражданке и достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на две выплаты после увольнения со службы.
Помимо этого на пенсию по потере кормильца во время службы и страховую или социальную пенсию имеют право родители погибших военнослужащих и космонавтов. Ликвидаторы последствий радиационных катастроф могут совмещать госпенсию по инвалидности со страховой, если у них есть необходимый стаж.
Помимо этого совмещать две пенсии могут сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральных госслужащих.
Однако в некоторых случаях нужно будет выбрать одну из двух предусмотренных выплат.
Ранее сообщалось, что при выходе на пенсию жителям России важно помнить, что они могут получить доплату за стаж, наличие в семье иждивенцев, особые достижения, а также оформить налоговый вычет и региональные выплаты. Для их получения требуются дополнительные действия. Из-за отсутствия личного заявления при расчете ежемесячных выплат не учитывается трудовой стаж, а также наличие нетрудоспособных детей, родителей и супругов. Информацию о полученных наградах за выдающиеся достижения пенсионер также должен предоставить лично.
