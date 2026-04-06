Общество
6 апреля 08:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Как получать две пенсии, объяснил депутат Говырин

Соответствующее право имеют ряд категорий.

Автор фото: er.ru

Ряд россиян имеют право на получение двух пенсий, их можно поделить на несколько категорий. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин, передает «Лента.ру».

Инвалиды из-за военной травмы при наличии минимального страхового стажа могут получать страховую пенсию по старости и пенсию по инвалидности. Также военнослужащие-контрактники, отработавшие на гражданке и достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на две выплаты после увольнения со службы.

Помимо этого на пенсию по потере кормильца во время службы и страховую или социальную пенсию имеют право родители погибших военнослужащих и космонавтов. Ликвидаторы последствий радиационных катастроф могут совмещать госпенсию по инвалидности со страховой, если у них есть необходимый стаж.

Помимо этого совмещать две пенсии могут сотрудники органов внутренних дел, ФСИН, ФСБ и федеральных госслужащих.

Однако в некоторых случаях нужно будет выбрать одну из двух предусмотренных выплат.

Ранее сообщалось, что при выходе на пенсию жителям России важно помнить, что они могут получить доплату за стаж, наличие в семье иждивенцев, особые достижения, а также оформить налоговый вычет и региональные выплаты. Для их получения требуются дополнительные действия. Из-за отсутствия личного заявления при расчете ежемесячных выплат не учитывается трудовой стаж, а также наличие нетрудоспособных детей, родителей и супругов. Информацию о полученных наградах за выдающиеся достижения пенсионер также должен предоставить лично.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
РИА Новости
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
соцсети
пресс-служба Жилинспекции РТ
Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.