6 апреля 09:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Штраф за неуведомление ГАИ о смене ФИО или регистрации грозит водителям

Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если не сообщить в ГАИ о смене ФИО и регистрации, то водителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.

Водитель должен обратиться в автоинспекцию для изменения регистрационных данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в течение 10 дней после переезда на новое место. Если он этого не сделает, то ему грозит административное дело и штраф от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей. Для должностных лиц его размер составит от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные (часть 1 статьи 12.1 КоАП), за это нарушение грозит штраф от 500 до 800 рублей.

Ранее сообщалось, что в Татарстане камеры начали выявлять водителей с телефоном за рулем. Только за месяц устройства обнаружили 800 таких нарушителей.

Популярное
соцсети
Спустя два месяца нашли пропавшую в Казани Тамару Волкову

Женщина замерзла в снегу.

РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани пристава-коррупционера приговорили к штрафу в полмиллиона

Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
