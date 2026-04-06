Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если не сообщить в ГАИ о смене ФИО и регистрации, то водителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.

Водитель должен обратиться в автоинспекцию для изменения регистрационных данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в течение 10 дней после переезда на новое место. Если он этого не сделает, то ему грозит административное дело и штраф от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей. Для должностных лиц его размер составит от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные (часть 1 статьи 12.1 КоАП), за это нарушение грозит штраф от 500 до 800 рублей.

