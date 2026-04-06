Штраф за неуведомление ГАИ о смене ФИО или регистрации грозит водителям
Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные.
Если не сообщить в ГАИ о смене ФИО и регистрации, то водителю грозит штраф до двух тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России, передает РИА Новости.
Водитель должен обратиться в автоинспекцию для изменения регистрационных данных, связанных со сменой ФИО и места жительства, в течение 10 дней после переезда на новое место. Если он этого не сделает, то ему грозит административное дело и штраф от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей. Для должностных лиц его размер составит от двух тысяч до 3,5 тысячи рублей, для юридических лиц — от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.
Помимо этого может ожидать наказание за управление авто без внесения изменений в регистрационные данные (часть 1 статьи 12.1 КоАП), за это нарушение грозит штраф от 500 до 800 рублей.
Ранее сообщалось, что в Татарстане камеры начали выявлять водителей с телефоном за рулем. Только за месяц устройства обнаружили 800 таких нарушителей.
Женщина замерзла в снегу.
Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.
Бывший сотрудник регионального управления ФССП Евгений Юдин также не сможет занимать руководящие должности в госструктурах сроком на три года.
Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.
Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.
В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023-2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.