Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет водитель может превысить допустимую норму алкоголя, что будет считаться опьянением и повлечет за собой наказание. Об этом предупредил доцент кафедры административного права и процесса Университета имени Кутафина Максим Поляков, сообщает ТАСС.

Юрист напомнил, что допустимая норма алкоголя для водителей составляет не более 0,3 грамма этилового спирта на один литр крови, что составляет примерно 0,3 промилле. При проверке алкотестером норма составляет не более 0,16 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. За это нарушение можно получить штраф в 45 тысяч рублей и лишиться прав на 1,5-2 года.

Поляков заметил, что два года назад в селе Тюменской области остановили водителя без прав, который перед этим съел полкилограмма конфет с ликерной начинкой. Алкотестер показал 0,37 миллиграмма, поэтому инспекторы «оформили» мужчину за пьяное вождение без водительского удостоверения, авто было отправлено на спецстоянку.

Ранее сообщалось, что МВД России предложило внести ряд правок в правила сдачи на российские права. Одна из правок — запретить сдающим проносить на экзамен фото-, аудио- и видеоаппаратуру или другую личную электронику. При нахождении таковой у сдающего его могут не допустить к экзамену. Также некоторые правки затрагивают правила медосмотра. Так, если на плановом медосмотре у водителя выявляются признаки болезни, он будет вынужден пройти дополнительное обследование, а в случае отказа его документы аннулируются.

