Владельцы недвижимости стали в 3,4 раза чаще искать мастеров для ремонта фасадов домов. Растет и спрос на временных строителей и клинеров.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Весной в Татарстане резко вырос спрос на ремонт фасадов частных домов и подготовку участков. Эксперты «Авито Услуг» проанализировали период с 1 февраля по 10 марта 2026 года по сравнению с прошлым годом.

Спрос на капитальный ремонт фасада увеличился в 3,4 раза, а на восстановление облицовки — на 94 процента. Шпатлевку оконных и дверных откосов искали в 4,7 раза чаще, ремонт трещин — в 2,3 раза.

Владельцы домов активнее берутся и за отделку: реставрация плитки стала востребованнее в 6,7 раза, шпатлевка фасада — втрое, зачистка стен и оштукатуривание — в 2,6 раза.

Не забывают и про участки: услуги по дискованию почвы и вспашке земли стали популярнее втрое. Строительство гаражей выросло на 90 процентов.

Растущий спрос чувствуют и те, кто ищет подработку. По данным Авито Подработки, временных строителей и ремонтников в этот период искали в 2,2 раза чаще (+123 процентов). Клинеров и помощников по хозяйству — на 36 процентов чаще.

«Весной традиционно растет спрос на временных специалистов, готовых помочь с благоустройством территорий. Активизируются и сами исполнители — количество откликов на вакансии в сфере архитектуры и дизайна выросло в 2,6 раза», — комментирует Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

