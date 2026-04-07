В мероприятии примут участие министр науки и высшего образования России и помощник президента России. Для гостей запустят бесплатные шаттлы с периодичностью в 30 минут. Сопровождать иностранные делегации будут волонтеры и атташе.

Автор фото: tatarstan.ru

В столице республики с 8 по 10 апреля пройдет юбилейный XX Российский венчурный форум. Главная тема мероприятия — технологическое лидерство, которое найдет отражение в каждой активности форума. Так называемые нулевые дни 8 апреля состоятся в Иннополисе и в Казанском институте культуры.

Основные дни 9-10 апреля пройдут в выставочном центре «Казань Экспо». В программу включены пленарные заседания, деловая и акселерационная программы, спортивные мероприятия и мероприятия партнеров, вечерний РВФ и события-спутники. Об этом рассказал Дамир Галиев, директор Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана.

- Пленарное заседание состоит из четырех блоков: во-первых, официальное открытие и приветствие при участии Андрея Фурсенко, Валерия Фалькова, Рустама Минниханова и Максима Колесникова. Также пройдет обсуждение текущего актуального состояния федеральной повестки технологического лидерства. Применение искусственного интеллекта — тема, на которой будет делаться отдельный упор в программе, — поделился глава фонда.

Участие примут представители зарубежных стран, для которых запланировано еще три сессии. Все ключевые моменты будут транслироваться в канале во «ВКонтакте». Внимание также стоит обратить на креативные мероприятия-спутники — молодежные события, игру в падел и другое.

В рамках деловой программы пройдут три сессии с высоким уровнем подтвержденных участников. Главный инструмент для общения между членами форума — его собственное приложение, где будет расписание, все материалы и уведомления.

На выставочную часть попали 150 проектов. Всего поступило 1342 заявки, а на питч-сессиях будут защищаться 210 участников. Проекты делятся на два направления — нацпроекты технологического лидера (БПЛА, оборудование здравоохранения. биоэкономика и прочее) и экосистемы (ПУТП, ИТ-парк, ОЭЗ «Иннополис» и другое).

Отбор происходит в целью записи участников в акселератор БРИКС и акселератор по технологическим и инвестиционным вопросам.

Впервые будут представлены каталоги инвесторов и стартапов, что поможет улучшить понимание мира инвестиций. Галиев также представил дневник инвестора — новинку форума. Он представляет шаблоны договоров и соглашений в электронном и бумажном виде, которые призваны упростить взаимодействие с новой сферой для новичков. Как отметил Галиев, именно термины становятся препятствием к достижению успеха.

Для гостей от метро «Проспект Победы» до «Казань Экспо» будут циркулировать бесплатные шаттлы с периодичностью в 30 минут. Сопровождать иностранные делегации будут волонтеры и атташе.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.