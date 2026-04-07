Единичные случаи фиксируются ежегодно.

Вспышки заражения дирофиляриозом от комаров в России не зафиксировано. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Ранее в СМИ распространилась информация о том, что комары стали чаще переносить опасных червей, живущих в глазах и легких. Вспышки были в центральных регионах России из-за потепления климата.

Однако в ведомстве отметили: единичные случаи заражения выявляются ежегодно, а показатели заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Природные очаги заболевания расположены в странах Азии и Африки. Сейчас и в Европе отмечается расширение ареала комаров-переносчиков. Чтобы избежать заражения, россиянам рекомендуют использовать репелленты: спреи для защиты от насекомых, москитные сетки и электрофумигаторы.

