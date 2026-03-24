На учете в туберкулезном диспансере на сегодня состоит почти тысяча человек.

В республике на учете в туберкулезном диспансере состоит 980 человек. Об этом сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Татарстану Анна Алешина.

Чаще всего заболевают туберкулезом люди декретированных профессий (7 процентов), то есть работающие в общепите, с едой и водой, в детских садах и школах, пенсионеры (17 процентов) и рабочие служащие (24%). По словам спикера, это говорит о том, что заразиться туберкулезом может любой человек.

Однако заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась более чем в два раза за 10 лет. В прошлом году в республике выявили 654 случая, что на 17 процентов ниже показателей прошлого года. При этом в 17 районах Татарстана заболеваемость выше средних татарстанских показателей. Среди них Менделеевский, Черемшанский, Арский, Зеленодольский районы. Почти половина заболевших туберкулезом выделяют микобактерии в окружающую среду, то есть бациловыделители.

Ранее в Минздраве Татарстана также заявили, что на сегодня в республике зарегистрировано три тысячи детей с латентной формой туберкулёза. В большинстве случаев болезнь у детей обнаруживается во время профилактических осмотров. При этом у подростков не было ни одного симптома заболевания.

