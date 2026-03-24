Общество
24 марта 15:32
Автор материала:Алина Камалютдинова

Заболеваемость туберкулезом в Татарстане упала более чем в два раза за 10 лет

На учете в туберкулезном диспансере на сегодня состоит почти тысяча человек.

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В республике на учете в туберкулезном диспансере состоит 980 человек. Об этом сообщила начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Татарстану Анна Алешина.

Чаще всего заболевают туберкулезом люди декретированных профессий (7 процентов), то есть работающие в общепите, с едой и водой, в детских садах и школах, пенсионеры (17 процентов) и рабочие служащие (24%). По словам спикера, это говорит о том, что заразиться туберкулезом может любой человек.

Однако заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась более чем в два раза за 10 лет. В прошлом году в республике выявили 654 случая, что на 17 процентов ниже показателей прошлого года. При этом в 17 районах Татарстана заболеваемость выше средних татарстанских показателей. Среди них Менделеевский, Черемшанский, Арский, Зеленодольский районы. Почти половина заболевших туберкулезом выделяют микобактерии в окружающую среду, то есть бациловыделители.

Ранее в Минздраве Татарстана также заявили, что на сегодня в республике зарегистрировано три тысячи детей с латентной формой туберкулёза. В большинстве случаев болезнь у детей обнаруживается во время профилактических осмотров. При этом у подростков не было ни одного симптома заболевания.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
