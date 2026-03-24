Общество
24 марта 16:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Татарстане проведут госмониторинг 2,2 млн тонн пшеницы

Инспекторы отберут более пяти тысяч проб и проведут около ста тысяч исследований, чтобы проверить безопасность продукции.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В республике с июня по ноябрь будет проводиться проверка собранного урожая пшеницы. Планируется обследовать 2,2 миллиона тонн зерна. Этим займутся сотрудники Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «ЦОК АПК»), сообщает Россельхознадзор Татарстана, в ведомстве которого находится центр.

В рамках мониторинга инспекторы отберут более пяти тысяч проб и проведут около 96 тысяч исследований, чтобы проверить безопасность продукции. Образцы возьмут во всех 43 районах Татарстана. В России такая процедура проводится уже в третий раз, а в этом году она затронет 26 регионов страны. Отказаться от проверки производителям нельзя, однако проводится она бесплатно и финансируется из федерального бюджета.

Как пояснил директор ФГБУ «ЦОК АПК» Руслан Хасанов, госмониторинг имеет очень важное значение. Он позволяет предотвратить смешивание разных видов пшеницы, в том числе высшего класса с низшим, обеспечить продовольственную безопасность страны и повысить конкурентоспособность отечественной продукции в мире. Также результаты госмониторинга будут задействованы в регулировании оборота урожая в части импорта и экспорта.

Специалисты оценят запах, цвет, влажность зерна, проверят, заражено ли оно вредителями, определят количество примесей, качество клейковины, долю белка, стекловидность и другие показатели, объяснила глава филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане Татьяна Менликиева. После окончания проверки фермеру дадут право улучшить качество зерна.

Ранее татарстанский Росслехонзнадзор выявил 70 недостоверных деклараций на более 128 тысяч тонн пшеницы. В документах производители допускают ошибки и не указывают детали — где выращен урожай и чем обработан.


