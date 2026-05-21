Даже в этом секторе участники рынка сталкиваются с демпингом, а реальное количество средств по контрактам посчитать невозможно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прошлом году по конкурентным тендерам на школьную охрану было выделено 82 миллиарда рублей, в то время как в 2024-м эта сумма равнялась всего 52,4 миллиарда. По закупкам у единственного заказчика рост произошел 3,5 до 4,1 миллиарда рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Тендерплан».

Аналитики призвали относиться к результатам аккуратно: они максимально приближены к реальности, но не точны на сто процентов. Это связано с тем, что при поиске присутствует достаточно много нюансов. Например, предмет закупки иногда указывают лишь в документации, а не в названии. Досконально проверить все контракты невозможно из-за большого объема рынка.

Увеличение расходуемых средств может говорить об усилении безопасности и росте числа контрактов среди школ, однако председатель правления Союза саморегулируемых организаций негосударственной сферы безопасности, вице-президент Ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик был удивлен такой резкой динамикой. Но все же повышение уровня расходов действительно должно было случиться, поскольку на эту сферу также действует инфляция, ужесточение налоговой политики, рост МРОТ и демпинг.

А демпинг таких тендеров действительно происходит: в 2024 году участники торгов снижали цену в среднем на 13 процентов, а в 2025-м — на 12,4. Некоторые компании в принципе фокусируются исключительно на снижении цены, например ЧОО «Сокол» в Уфе в среднем уменьшала стоимость контракта на 28,3 процента, выиграв 98 из 98 тендеров.

