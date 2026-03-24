Поправки подготовило министерство юстиции.

Ввести уголовную ответственность за майнинг (добычу) цифровой валюты без включения в реестр предлагает Минюст России, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение проекта в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас в России майнингом можно заниматься только после прохождения обязательной регистрации. По данным ФНС, майнингом криптовалюты в стране могут заниматься около 50 000 субъектов (как физических, так и юридических лиц), а в реестр включено только 1489 субъектов. Поэтому для лиц, не включенных в реестр, хотят ввести уголовную ответственность.

Ответственность за майнинг без включения в реестр, если был причинен крупный ущерб или принесен доход в крупном размере (более 3,5 миллиона рублей), предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей, обязательные работы до 480 часов либо принудительные работы до двух лет. При этом по этой части будет предусмотрено освобождение от наказания в случае возмещения ущерба при условии, что доходы от незаконного майнинга будут подлежать обязательной конфискации.

По второй части статьи за такие же преступления, совершенные организованной группой или причинившие особо крупный ущерб или принесшие доход в особо крупном размере (более 13 миллионов рублей), хотят ввести штраф от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы до пяти лет (со штрафом или без).

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев заметил, что введение уголовной ответственности необходимо для создания правового механизма пресечения нелегальной деятельности в этой сфере и изъятия незаконно полученных доходов.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за нелегальный майнинг цифровой валюты. За майнинг цифровой валюты в регионах с соответствующим запретом хотят ввести штраф для физлиц в 100–150 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – 300–800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. За майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для физлиц составит также 100–150 тысяч рублей.

