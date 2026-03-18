По мнению председателя Совфеда, каждый регион должен иметь государственного перевозчика, а маршруты — «рисовать» профессионалы.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила навести порядок в общественном транспорте. По ее словам, в каждом регионе должна работать государственная транспортная компания, а старые частные автобусы — «ведра с гвоздями» — нужно срочно убрать с улиц.

На встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным чиновница заявила: частники зарабатывают деньги, но возят людей на развалюхах, хамят и собирают жалобы.

«Ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов!» — сказала она.

Матвиенко вспомнила свой опыт губернатора Петербурга: однажды частники отказались выходить на маршруты, город закрыл их своим транспортом, и через неделю перевозчики согласились на нормальные цены.

Она также считает, что губернаторы не должны сами рисовать маршруты. Это должны делать профессионалы — ученые и специалисты, чтобы транспортная система работала как часы.

Никитин пообещал создать единый центр компетенций и помочь регионам с маршрутами и планированием.

Ранее мы писали, что на Ураза-байрам транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.

