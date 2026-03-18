Матвиенко потребовала убрать старые автобусы, назвав их «ведра с гвоздями»
По мнению председателя Совфеда, каждый регион должен иметь государственного перевозчика, а маршруты — «рисовать» профессионалы.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила навести порядок в общественном транспорте. По ее словам, в каждом регионе должна работать государственная транспортная компания, а старые частные автобусы — «ведра с гвоздями» — нужно срочно убрать с улиц.
На встрече с главой Минтранса Андреем Никитиным чиновница заявила: частники зарабатывают деньги, но возят людей на развалюхах, хамят и собирают жалобы.
«Ведра с гвоздями надо запретить, незамедлительно убрать из всех городов!» — сказала она.
Матвиенко вспомнила свой опыт губернатора Петербурга: однажды частники отказались выходить на маршруты, город закрыл их своим транспортом, и через неделю перевозчики согласились на нормальные цены.
Она также считает, что губернаторы не должны сами рисовать маршруты. Это должны делать профессионалы — ученые и специалисты, чтобы транспортная система работала как часы.
Никитин пообещал создать единый центр компетенций и помочь регионам с маршрутами и планированием.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
