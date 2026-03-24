В Татарстане выявили три тысячи детей с латентной формой туберкулёза
В половине случаев несовершеннолетние заражаются от ближайших родственников.
В республике зарегистрировано три тысячи детей с латентной формой туберкулёза. Об этом сообщила заместитель главного врача по детству ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» Рамзия Фатыхова.
В большинстве случаев туберкулез у детей обнаруживается во время профилактических осмотров. При этом у подростков не было ни одного симптома заболевания.
Больше всего спикера беспокоит, что более 65% случаев туберкулёза у взрослых выявляются на осмотрах, то есть без наличия явных симптомов. Это значит, что они предоставляют опасность для окружающих, в том числе - для детей. В половине случаев несовершеннолетние заражаются от взрослых, а именно от близких родственников - дедушек, бабушек, дядь и теть.
Серьёзной проблемой остаются отказы родителей от иммунодиагностики детей. Всего зафиксировано 17 тысяч отказов от обследования, причём особенно сложная ситуация наблюдается в Елабужском районе.
Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана также рассказали, что туберкулёз чаще всего поражает людей с ослабленным здоровьем — в том числе мигрантов, бездомных, потребителей наркотиков и безработных.
