Общество
24 марта 15:02
Автор материала:Алина Камалютдинова

В Татарстане выявили три тысячи детей с латентной формой туберкулёза

В половине случаев несовершеннолетние заражаются от ближайших родственников.

Автор фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В республике зарегистрировано три тысячи детей с латентной формой туберкулёза. Об этом сообщила заместитель главного врача по детству ГАУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер» Рамзия Фатыхова.

В большинстве случаев туберкулез у детей обнаруживается во время профилактических осмотров. При этом у подростков не было ни одного симптома заболевания.

Больше всего спикера беспокоит, что более 65% случаев туберкулёза у взрослых выявляются на осмотрах, то есть без наличия явных симптомов. Это значит, что они предоставляют опасность для окружающих, в том числе - для детей. В половине случаев несовершеннолетние заражаются от взрослых, а именно от близких родственников - дедушек, бабушек, дядь и теть.

Серьёзной проблемой остаются отказы родителей от иммунодиагностики детей. Всего зафиксировано 17 тысяч отказов от обследования, причём особенно сложная ситуация наблюдается в Елабужском районе.

Ранее в министерстве здравоохранения Татарстана также рассказали, что туберкулёз чаще всего поражает людей с ослабленным здоровьем — в том числе мигрантов, бездомных, потребителей наркотиков и безработных.

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Получение инвалидности грозит россиянам новыми трудностями

По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
