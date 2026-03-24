Для Мухаметшина в зале заседаний Госсовета появится специальное место
Также бывшему спикеру будет предоставлен рабочий кабинет в здании парламента.
Для бывшего председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, который стал первым почетным председателем Госсовета республики, в зале заседаний парламента региона обустроят специальное место. Об этом говорится в документе на официальном сайте Государственного совета Татарстана.
Помимо этого Мухаметшину будет предоставлен рабочий кабинет в здании Госсовета, оборудованный оргтехникой и средствами связи, а также служебное транспортное средство. Почетный председатель Госсовета сможет участвовать в заседаниях парламента с правом совещательного голоса, он также может слово для выступления. Все инициативы почетного председателя должны быть обязательно рассмотрены. Также почетный председатель может получать документы и другую информацию, предоставляемую депутатам.
Ранее сообщалось, что в Татарстане создадут новую почетную должность — «Почетный председатель Госсовета Татарстана». Почетный председатель сможет принимать участие в мероприятиях Госсовета и его президиума, выступать на заседаниях, вносить обязательные к рассмотрению предложения и проекты законов, работать в консультативно-экспертных группах и комиссиях. Финансирование на инициативу выделят из бюджета на содержание аппарата Госсовета.
