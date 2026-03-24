Минздрав Татарстана уточнил, кто подвержен риску заражения туберкулёзом
На распространение болезни влияют социальные и экономические факторы.
Туберкулёз чаще всего поражает людей с ослабленным здоровьем — в том числе мигрантов, бездомных, потребителей наркотиков и безработных. Об этом рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Никитин.
По словам спикера, на распространение туберкулёза влияют социальные и экономические факторы.
Особую тревогу вызывает связь туберкулёза с ВИЧ‑инфекцией. Как отметил Никитин, треть всех смертей среди пациентов с ВИЧ происходит из‑за туберкулёза.
Еще одна группа риска заражения туберкулеза - учреждения ФСИН. В прошлом году зафиксировано снижение числа заражений на 12 процентов. Всего зарегистрировано 42 пациента.
На статистике заболеваемости отражается и число мигрантов с туберкулезом. В Татарстане действует строгий порядок контроля за здоровьем приезжих. Все мигранты, прибывающие в регион, проходят обязательные медицинские осмотры. Если в ходе обследования выявляются инфекционные заболевания, то мигрант обязан покинуть территорию республики. По данным на 2025 год, в ходе таких проверок было выявлено 62 человека с признаками заболеваний.
Ранее мы писали, что татарстанцы боятся отвечать на звонки из поликлиник, так как считаю, что им звонят мошенники. Из-за этого многие жители республики пропускают приглашения пройти диспансеризацию.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
По закону основанием для присвоения группы являются ограничения жизнедеятельности, но на практике пациентам не хватает специалистов и подтверждающих обследований.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.