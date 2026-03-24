Общество
24 марта 14:50
Автор материала:Алина Камалютдинова

Минздрав Татарстана уточнил, кто подвержен риску заражения туберкулёзом

На распространение болезни влияют социальные и экономические факторы.

Минздрав Татарстана уточнил, кто подвержен риску заражения туберкулёзом

Автор фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Туберкулёз чаще всего поражает людей с ослабленным здоровьем — в том числе мигрантов, бездомных, потребителей наркотиков и безработных. Об этом рассказал заместитель главного врача Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Алексей Никитин.

По словам спикера, на распространение туберкулёза влияют социальные и экономические факторы.

Особую тревогу вызывает связь туберкулёза с ВИЧ‑инфекцией. Как отметил Никитин, треть всех смертей среди пациентов с ВИЧ происходит из‑за туберкулёза.

Еще одна группа риска заражения туберкулеза - учреждения ФСИН. В прошлом году зафиксировано снижение числа заражений на 12 процентов. Всего зарегистрировано 42 пациента.

На статистике заболеваемости отражается и число мигрантов с туберкулезом. В Татарстане действует строгий порядок контроля за здоровьем приезжих. Все мигранты, прибывающие в регион, проходят обязательные медицинские осмотры. Если в ходе обследования выявляются инфекционные заболевания, то мигрант обязан покинуть территорию республики. По данным на 2025 год, в ходе таких проверок было выявлено 62 человека с признаками заболеваний.

Ранее мы писали, что татарстанцы боятся отвечать на звонки из поликлиник, так как считаю, что им звонят мошенники. Из-за этого многие жители республики пропускают приглашения пройти диспансеризацию.

