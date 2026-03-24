Из-за этого многие жители республики пропускают приглашения пройти диспансеризацию.

В 2026 году в республике планируют проверить репродуктивное здоровье 557 718 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Татарстана Альмир Абашев.



Спикер рассказал о других планах. В частности, он упомянул о намерении провести почти 1,5 миллиона диспансеризаций, более пяти тысяч углубленных осмотров и около двухсот профилактических обследований среди взрослого населения.



— Программа диспансеризации по репродуктивной сфере будет изменена. Для женщин от 21 до 49 лет каждые пять лет проведут бесплатный анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ). Это поможет выявить три наиболее опасных штамма, которые могут вызвать рак шейки матки, и предотвратить развитие болезни. Также расширится использование жидкостного цитологического исследования для ранней диагностики рака шейки матки. Этот метод считается мировым стандартом. Он позволяет обнаружить заболевание на нулевой стадии, что значительно повышает шансы на успешное лечение, — отметил Абашев.



Министр отметил, что многие жители Татарстана не отвечают на звонки из поликлиник, приглашающих их на профилактические мероприятия. Причина — мошенники.



— К сожалению, доверие к приглашениям на профилактические мероприятия снижается из-за опасений столкнуться с мошенниками. Медицинские организации не запрашивают обратную связь в виде СМС или кодов. У нас такой практики нет. Мы просто приглашаем людей пройти диспансеризацию в поликлинике, назначая время. Записаться можно через сайт Госуслуг или мессенджер Max, — уточнил Абашев.



По его словам, поликлиники будут работать в выходные и вечером. При этом, в медучреждениях появятся отдельные зоны для профилактических обследований.



