Заболеваемость хроническими болезнями в республике на три процента выше общероссийской.

Автор фото: Денис Абрамов / РИА Новости

В республике растёт заболеваемость хроническими и онкологическими болезнями, но смертность снижается. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Татарстана Елена Демьянова.

Хронические заболевания в регионе составляют 182 тысячи случаев на 100 тысяч населения, что на три процента выше общероссийских показателей. Чаще всего жители республики сталкиваются с заболеваниями системы кровообращения и костно‑мышечной системы. При этом радует снижение числа инфарктов и инсультов.

По словам спикера, почти у каждого ребенка в Татарстане есть одно или два хронических заболевания. При этом снижается детская смертность. Обеспокоенность вызывает показатель смертности от внешних причин. 35% от общего показателя детской смертности - от внешних причин, в основном из-за ДТП.

Ещё один тревожный тренд — рост заболеваемости злокачественными новообразованиями: показатель достиг 498 случаев на 100 тысяч человек, причём 76 процентов из выявленных онкологических заболеваний приходится на колоректальный рак.

На данный момент общая смертность возвращается к доковидным показателям.

Ранее мы писали, что каждый житель Казани чем-то болеет - так, например, на 100 тысяч казанцев приходится 184 тысячи заболеваний. Самыми «популярными» считаются заболевания системы кровообращения - четверть от общего числа заболеваний.

