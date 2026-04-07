Общество
7 апреля 12:35
Автор материала:Алина Камалютдинова

Татарстан занимает третье место в рейтинге по уровню бедности

Показатель в республике составил 3,7 процента.

Автор фото: Александр Сухов / РИА Новости

В Татарстане фиксируется низкий уровень бедности, безработицы и рекордный уровень зарплаты. Об этом сообщил первый заместитель министра труда, социальной защиты и занятости Татарстана Рустем Валиулов.

Уровень бедности в Татарстане находится на отметке 3,7 процента, благодаря чему республика занимает третье место в рейтинге регионов с наименьшим уровнем бедности.

Уровень занятости населения достиг 62,4 процента, а уровень безработицы остаётся стабильно низким — всего 1,7 процента. В центр занятости обратились 26 тысяч человек, из них 18 тысяч успешно трудоустроены. При этом скорость подбора персонала выросла на 20 процентов.

Татарстан лидирует по уровню заработной платы. Средняя зарплата достигла 90 тысяч рублей. В ходе проверок выявлено 90 предприятий, выплачивавших зарплату ниже МРОТ, - 269 работников получили дополнительные начисления на общую сумму 671 тысяча рублей.

Ранее мы писали, что благодаря внедрению федерального проекта «Производительность труда» предприятиям Татарстана удалось сэкономить 20 миллионов рублей. В проекте по повышению производительности труда участвуют уже 355 предприятий, свыше шести тысяч сотрудников прошли обучение по бережливому производству.

