За усталостью таксистов готовятся следить через «ЭРА-ГЛОНАСС»
Решение должно позволить снизить количество аварий с участием такси, повысить безопасность пассажироперевозок и прозрачность отрасли.
Усталость водителей такси, ухудшение их самочувствия или нештатное поведение планируется выявлять при помощи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Соглашение подписали оператор системы и Общественный совет по развитию такси, пишут «Известия».
Сотрудничество будет направлено на апробацию систем мониторинга режима труда и отдыха водителей такси и внедрение передовых систем контроля стиля вождения, заявил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. В результате должна вырасти безопасность пассажироперевозок, снизиться количество аварий с участием такси и повыситься прозрачность отрасли.
В дальнейшем планируется разработка аналитических и статистических справок о состоянии рынка такси в стране и технических возможностях навигационного оборудования.
Ранее сообщалось, что средняя цена поездки на такси в России впервые превысила 50 рублей за километр. При этом в 54 регионах тарифы всё ещё остаются ниже среднего по стране.
