Общество
8 апреля 15:45
Автор материала:Дилия Мингазова

Метшин объяснил, почему Вишневке и Привольному всегда будет не хватать школ

Нельзя вести деревенский образ жизни и при этом «хотеть иметь радости полноценного проживания в городе», считает мэр.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В поселках Приволжского района Казани не хватает школ. Такую проблему на открытой встрече подростков города с градоначальником Ильсуром Метшиным озвучила одна из школьниц поселка Вишневка.

По словам местной школьницы Евы, у них есть всего одна школа на несколько посёлков – мест в ней катастрофически не хватает. Метшин объяснил, что жизнь в городе предусматривает широкие проспекты, большие высотки и школы. А жизнь «вокруг города», где дома частные, предполагает другой образ жизни.

- Этот образ жизни предусматривает отдых. В основном там живут или люди уже пенсионного возраста, или те, кто имеет возможность удалённо работать. То есть ваши родители выбрали загородную жизнь, где дачные места, - рассказал мэр. - И, к сожалению, по генплану там не было заложено широких улиц, больших проспектов, мест, там просто негде построить.

Он также уточнил, что одну школу по обращениям жителей поселков все же построили, теперь проектируется и пристройка к этому зданию. Но школ так и будет не хватать, если люди так же будут выбирать деревенский образ жизни, но при этом «хотеть иметь радости полноценной городской жизни - поликлинику, травматологию, школу, детский сад».

Напомним, что проблема казанских поселков Вишневка и Привольный далеко не новая. Жители добиваются строительства учебного заведения уже много лет. В 2021 году местные дети даже сняли видео, где выложили своими телами на снегу слово «ШКОЛА». Запись вызвала скандал федерального уровня - Минпросвещения РФ потребовало объяснений, журналисты называли кадры жуткими, а прокуратуру бессердечной.

Ранее «Вечерняя Казань» выпустила большой материал о том, что казанские поселки годами не могут получить школу. Борьба жителей Вишневки и Привольного за школу стала известна по всей стране, но к успеху пока не привела.

