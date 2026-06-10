Документ находится на антикоррупционной экспертизе.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В центре Казани 27 июня — в День молодежи — намерены запретить продажу алкогольных напитков. Проект, который подготовил Кабмин Татарстана, сейчас проходит антикоррупционню экспертизу.

Торговлю алкоголем планируют ограничить в границах проведения мероприятий. Мера коснется торговых объектов на улицах Подлужной, Толстого и Кремлевской набережной в Казани. Однако запрет не затронет заведения общественного питания, где алкоголь могут продавать при оказании услуг. Меры вводятся для обеспечения безопасности, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запланирован не просто День молодежи, а целая «неделя». В рамках празднования в республике пройдут образовательные события, экскурсии на заводы и презентация грантовых программ.

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