Ребенка удалось спасти.

Автор фото: пресс-служба Минздрава РТ

В ДРКБ спасли новорожденного с тяжелой врожденной диафрагмальной грыжей, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

При этом опасном пороке развития органы брюшной полости смещаются в грудную клетку, сдавливая легкие, что нарушает их работу. Ребенка доставили в реанимацию новорожденных ДРКБ на первые сутки в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких.

Врачи экстренно вернули органы брюшной полости в правильное положение и закрыли дефект диафрагмы. Жизнь ребенка удалось спасти, состояние стабилизировалось. У него есть все шансы на дальнейшее восстановление.

Ранее сообщалось, что жительница Казани требует с московского пластического хирурга 1,7 миллиона рублей. В такую сумму женщина оценила расходы на лечение и операцию, а также добавила моральный вред.

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