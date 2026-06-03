Новорожденного со смещенными в грудную клетку органами спасли в Казани
Ребенка удалось спасти.
В ДРКБ спасли новорожденного с тяжелой врожденной диафрагмальной грыжей, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
При этом опасном пороке развития органы брюшной полости смещаются в грудную клетку, сдавливая легкие, что нарушает их работу. Ребенка доставили в реанимацию новорожденных ДРКБ на первые сутки в крайне тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких.
Врачи экстренно вернули органы брюшной полости в правильное положение и закрыли дефект диафрагмы. Жизнь ребенка удалось спасти, состояние стабилизировалось. У него есть все шансы на дальнейшее восстановление.
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