В России разрабатывают прототип сверхзвукового пассажирского самолета
Работы уже есть в железном варианте.
НИЦ имени Жуковского разрабатывает прототип сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадима Бадехи.
Работы «ведутся уже не на бумаге, а в "железе"». В ОАК надеются, что проект завершится успехом.
Ранее сообщалось, что ОАК планирует выпустить в 2026 году четыре казанских Ту-214 для спецзаказчиков. Для Red Wings поставки начнутся в 2027 году. Благодаря инвестициям в техперевооружение на казанском заводе предприятие может выйти на производство до 20 машин в год.
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