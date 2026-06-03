Работы уже есть в железном варианте.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

НИЦ имени Жуковского разрабатывает прототип сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадима Бадехи.

Работы «ведутся уже не на бумаге, а в "железе"». В ОАК надеются, что проект завершится успехом.

Ранее сообщалось, что ОАК планирует выпустить в 2026 году четыре казанских Ту-214 для спецзаказчиков. Для Red Wings поставки начнутся в 2027 году. Благодаря инвестициям в техперевооружение на казанском заводе предприятие может выйти на производство до 20 машин в год.

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