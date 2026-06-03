Гостей встречают чак-чаком.

Автор фото: t.me/bloodysx

Стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме — 2026 украшен в национальном стиле. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая Барыня».

Гостям обещают рассказать про роботов. Всех угощают чак-чаком.

Автор фото: t.me/bloodysx

Ранее сообщалось, что на стенде на ПМЭФ появились Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой. На создание гигантских скульптур ушло более пяти тонн композитного материала.

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