Собчак показала, как украшен стенд Татарстана на ПМЭФ-2026
Гостей встречают чак-чаком.
Стенд Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме — 2026 украшен в национальном стиле. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая Барыня».
Гостям обещают рассказать про роботов. Всех угощают чак-чаком.
Ранее сообщалось, что на стенде на ПМЭФ появились Пушкин, Гоголь, Достоевский и Толстой. На создание гигантских скульптур ушло более пяти тонн композитного материала.
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