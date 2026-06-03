На обустройство детской комнаты жители готовы потратить в среднем примерно 93 тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани 47 процентов жителей намерены купить квартиру при рождении ребенка или с его взрослением. Также 15 процентов собираются расширить жилплощадь с появлением детей, выяснили аналитики «Авито Недвижимости» и «Авито Товаров».

Выбирая жилье, 59 процентов опрошенных смотрят на наличие детских садов, школ и развивающих центров рядом с домом и ЖК. Половина обращает внимание на удобную транспортную доступность. А 27 процентов ищут дом рядом с парком, сквером или зелеными зонами для прогулок с детьми. Для 22 процентов важны близость поликлиник, медицинских центров и аптек. Только 17 процентов считают значимым наличие детских площадок.

Большинство (64 процента) хотят, чтобы в квартире для каждого ребенка была своя комната. Для 53 процентов важна большая кухня-гостиная. А 27 процентам нужны гардеробная и кладовая.

Почти половина казанцев (48 процентов) берут квартиру под семейную ипотеку, 29 процентов используют рассрочку от застройщика, 24 процента — маткапитал. Особенно заметно это среди опрошенных в возрасте 25–34 лет. За собственные средства жилье покупает в основном старшее поколение. Среди респондентов старше 65 лет доля достигает 40 процентов при 28 процентах в среднем по всем опрошенным.

На обустройство детской жители готовы потратить в среднем около 93 тысяч рублей. 13 процентов планируют уложиться в 30 тысяч, 24 процента — в сумму до 50 тысяч, 29 процентов — до 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокая доля объявлений с допуском арендаторов с детьми — в Казани. Подобных предложений там 67 процентов. Аналитики считают, что число предложений для семей с детьми зависит от того, насколько велик в городе рынок съемного жилья.

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