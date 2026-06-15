В этом направлении работают 90 предприятий республики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Показатель экспорта сельского хозяйства региона составил 190 миллионов долларов на конец мая. Географически продукция поставляется в 49 стран мира. Халяльный экспорт реализуется с государствами Таможенного союза, Персидского залива и Северной Африки. Планируется распространение на страны Малайзии, рассказал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.

Основную долю традиционно занимает масложировая продукция — вывезено почти 120 тысяч тонн, также в списке товары пищевой и перерабатывающей промышленности, зерно, мясо и молоко. Всего количественно объем поставок достиг 237,3 тысячи тонн. В этом направлении работает 90 предприятий Татарстана, ключевой экспортер — Казанский жировой комбинат, рассказал Зяббаров.

— В частности, зерновая продукция у нас увеличивается, потому что экспорт у нас был не очень хороший по зерновой продукции на начало года. В текущий год у нас уже рост более чем в девять раз и восемь миллионов долларов пока на сегодняшний день, — поделился заместитель премьер-министра.

Коснулся Зяббаров и вопроса импортозамещения: наиболее активно в Татарстане эту область осваивают такие предприятия сельхозмашиностроения, как «Агромастер», «КазаньСельМаш», «Татарагрохимсервис», «Кузембетьевский РМЗ», «Казанский завод оросительной техники».

Также Зяббаров отметил, что все меры федеральной поддержки удалось сохранить. На 2026 год выделено 16,7 миллиарда рублей, профинансировано уже 5,7 миллиарда. Привлечено 144 краткосрочных кредита на сумму 17 миллиардов рублей, 38 инвестиционных кредитов на сумму 13,7 миллиарда рублей. Ставка льготного кредита зависит от ставки ЦБ и на данный момент составляет 9,25 процента. На реализованное зерно также были выделены субсидии в 301,5 миллиона рублей, которые распространились на 206,1 тысячи тонн.

Ранее мы писали, что в Татарстане произошло пять смертельных случаев с начала года на сельскохозяйственных предприятиях. Еще пять случаев характеризуют как «тяжелые», еще один — как «средней степени тяжести». В общем отмечается 11 происшествий.

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