В соцсети проведут народное голосование и решат, что является символом народного искусства в России — хохлома, гжель, матрешка или павловопосадские платки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Российское общество «Знание» и платформа «Одноклассники» объединились и создали проект, приуроченный ко Дню народных художественных промыслов. В соцсети в честь праздника 17 июня появится образовательный контент, активности и народное голосование за символ народного искусства нашей страны. В нем будут «участвовать» хохлома, гжель, матрешка или павловопосадские платки, сообщает ТАСС.

Праздник ежегодно отмечают в предпоследнее воскресенье июня. Пользователи «Одноклассников» смогут поздравить друг друга с помощью тематическим подарков. Исторический контент и материалы об известных промыслах появятся в группе «Знания». Вместе с этим в «Одноклассниках» начался фотомарафон #НародныеПромыслыОК, где люди могут поделиться своими изделиями и семейными реликвиями, которые связаны с ремеслом.

Ранее «Одноклассники» запустили новый проект «Душевный разговор» совместно с ЦБ. Пользователям предстоит двухнедельный марафон, где с участниками разберут психологические уловки аферистов.

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