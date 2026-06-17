В Госдуме считают, что план на год по строительству 100 миллионов «квадратов».

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России возросла доля строящегося жилья, которое сдается с задержкой сроков. В этом году показатель увеличился до 58 процентов, тогда как в 2025 году он составлял 41 процент. А у крупнейших девелоперов доля достигает 70 процентов и выше, пишут «Известия».

Самая высокая доля переносов сроков — у ГК «А101». При объеме ввода 281,4 тысячи квадратных метров сроки перенесли для 221,3 тысячи жилья — это 78,6 процента. У ГК «Самолет» — 76,3 процента, у «ПИК» —63,4 процента при среднем сроке переноса 2,3 месяца.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что 18 регионов не допустили снижения ввода жилья. К тому же план по строительству в сто миллионов «квадратов» по итогам года может быть даже перевыполнен.

Основатель сети агентств недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов говорит, что в 2026 году до 40 процентов застройщиков могут не получить прибыль. Многие компании вынуждены снижать цены на жилье и повышать эффективность работы, а также сокращать издержки.

По словам гендиректора проектов в сфере недвижимости Urban Ольги Хасановой, давление на рынок оказывает в том числе дисбаланс спроса и предложения. На первичном рынке страны продается примерно на 15 процентов больше жилья, чем реализуется за год. В продаже сейчас около 550 тысяч свободных квартир и апартаментов.

Директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин уточнил, что пока ключевая ставка не снизится, ипотечный спрос будет слабый — это создает риски дальнейших переносов сроков ввода жилья.

Ранее сообщалось, что нормативную стоимость «квадрата» жилья в Казани готовятся поднять. Показатель используется для расчета платежеспособности молодых семей, участвующих в государственных программах.

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