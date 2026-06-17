В России предложили бесплатно предоставлять семьям няню на 100 часов
Депутаты даже дали инициативе символического название — «100 часов заботы».
В Госдуме выдвинули предложение давать семьям с детьми до трех лет возможность бесплатно пользоваться услугами няни в течение 100 часов. Обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.
Планируется, что эти часы можно будет использовать в течение года. Воспользоваться услугой «100 часов заботы» семьи в теории смогут через «Госуслуги» или обратившись в органы социальной защиты населения. Няня, согласно предложению, может присматривать за ребенком несколько часов или дольше, если это необходимо родителям. Работать в качестве такого помощника будут привлекать специалистов государственных и частных организаций, прошедших проверку и подготовку.
Как считает Чернышов, инициатива снизит нагрузку на семью в самый сложный период воспитания детей, поможет повысить качество жизни молодых родителей и станет профилактикой выгорания и эмоциональных проблем.
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