Общество
17 июня 14:43
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«Вечерняя Казань»

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В России предложили бесплатно предоставлять семьям няню на 100 часов

Депутаты даже дали инициативе символического название — «100 часов заботы».

В России предложили бесплатно предоставлять семьям няню на 100 часов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Госдуме выдвинули предложение давать семьям с детьми до трех лет возможность бесплатно пользоваться услугами няни в течение 100 часов. Обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой направил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет РИА Новости.

Планируется, что эти часы можно будет использовать в течение года. Воспользоваться услугой «100 часов заботы» семьи в теории смогут через «Госуслуги» или обратившись в органы социальной защиты населения. Няня, согласно предложению, может присматривать за ребенком несколько часов или дольше, если это необходимо родителям. Работать в качестве такого помощника будут привлекать специалистов государственных и частных организаций, прошедших проверку и подготовку.

Как считает Чернышов, инициатива снизит нагрузку на семью в самый сложный период воспитания детей, поможет повысить качество жизни молодых родителей и станет профилактикой выгорания и эмоциональных проблем.

Ранее сообщалось, что казанские арендодатели больше других любят семьи с детьми. Подобные предложения составляют 67 процентов рынка.

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