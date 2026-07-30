Общество
30 июля 23:48
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«Вечерняя Казань»

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По решению суда с татарстанской фирмы взыщут задолженность по зарплате

Работодатель задолжал сотрудникам более 800 тысяч рублей.

По решению суда с татарстанской фирмы взыщут задолженность по зарплате

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Арского района обратились 10 бывших работников ООО «ТЕХСТРОЙ», пожаловавшись на нарушение их трудовых прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.  

Проверка по коллективному обращению выявила, что работодатель на протяжении длительного времени не выплачивал им окончательный расчет, а также компенсацию за невыплату в срок заработной платы.  

Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя взыскать с ООО «ТЕХСТРОЙ» задолженность по заработной плате в размере свыше 800 тысяч рублей и компенсацию за невыплату заработной платы.  

Суд полностью удовлетворил эти требования. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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