Работодатель задолжал сотрудникам более 800 тысяч рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Арского района обратились 10 бывших работников ООО «ТЕХСТРОЙ», пожаловавшись на нарушение их трудовых прав, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Проверка по коллективному обращению выявила, что работодатель на протяжении длительного времени не выплачивал им окончательный расчет, а также компенсацию за невыплату в срок заработной платы.

Прокуратура района обратилась с иском в суд, требуя взыскать с ООО «ТЕХСТРОЙ» задолженность по заработной плате в размере свыше 800 тысяч рублей и компенсацию за невыплату заработной платы.

Суд полностью удовлетворил эти требования. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

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