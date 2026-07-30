Прокуратура Казани требует взыскать неустойку по алиментам со злостного должника
Исковое заявление надзорного ведомства направлено в суд.
В прокуратуру Авиастроительного района Казани обратилась мать несовершеннолетнего по поводу удержания с отца ребенка алиментных платежей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.
Проведенная сотрудниками прокуратуры проверка показала, что в отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. Однако их отец не спешил перечислять деньги. В итоге за ним скопился долг - 300 тысяч рублей.
Прокуратура района, рассчитав неустойку за несвоевременную уплату алиментов, направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины 224 тысяч рублей.
Иск находится на рассмотрении в суде, уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что после вмешательства прокуратуры фирма в Татарстане погасила долги по зарплате. За организацией числилось более 2 миллионов рублей.
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