Исковое заявление надзорного ведомства направлено в суд.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В прокуратуру Авиастроительного района Казани обратилась мать несовершеннолетнего по поводу удержания с отца ребенка алиментных платежей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Татарстана.

Проведенная сотрудниками прокуратуры проверка показала, что в отделе судебных приставов находилось сводное исполнительное производство о взыскании алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. Однако их отец не спешил перечислять деньги. В итоге за ним скопился долг - 300 тысяч рублей.

Прокуратура района, рассчитав неустойку за несвоевременную уплату алиментов, направила в суд исковое заявление о взыскании с мужчины 224 тысяч рублей.

Иск находится на рассмотрении в суде, уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что после вмешательства прокуратуры фирма в Татарстане погасила долги по зарплате. За организацией числилось более 2 миллионов рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.